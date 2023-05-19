На месте забора за Омской таможней разобьют сквер имени Карбышева

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Сквер имени Карбышева разобьют на месте забора за Омской таможней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
- Работники городского Управление дорожного хозяйства и благоустройства приступили к демонтажу «знаменитого» бетонного забора на улице Маршала Жукова, - написал градоначальник.
Он также пояснил, что территория будет убрана от скопившегося мусора, который туда свозили неизвестные. После чего участок благоустроят с помощью присоединения к скверу имени Карбышева.
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