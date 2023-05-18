Омское правительство распределило 263 миллиона рублей между районами и облцентром на содержание дорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
От пресс-службы правительства региона стало известно о том, что кабинет региональных министров под председательством Виталия Хоценко по госпрограмме «Развитие транспортной системы Омской области» направит 263 миллиона рублей на содержание и ремонт дорог в регионе.
Так около 153,4 млн рублей пойдет на содержание дорог Омску, Марьяновскому району и Тевризскому городскому поселению, 30,4 млн рублей выделен на ремонт автомобильной дороги в Любинском районе на участке Федоровка – Александровка (западный обход) - СНТ «Автомобилист-2».
80 млн рублей - Азовскому, Горьковскому и Нижнеомскому районам. В трех последних строительство дорог находится на завершающей стадии.
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