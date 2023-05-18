В Омске на 5-й Кировской сдали в эксплуатацию 10-этажную высотку

Фото: МЛСН.ру.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска сообщил о вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на улице 5-я Кировская. Дому присвоен номер 176.
Застройщиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Новый дом». Вся площадь квартир в здании насчитывает без малого 4640 квадратных метров.
В доме на 10 этажах построены 117 однокомнатных квартир.
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