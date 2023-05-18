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НовостиОбщество18 мая 2023 15:35

В Омске на 5-й Кировской сдали в эксплуатацию 10-этажную высотку

В доме всего 117 квартир
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: МЛСН.ру.

Фото: МЛСН.ру.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска сообщил о вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на улице 5-я Кировская. Дому присвоен номер 176.

Застройщиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Новый дом». Вся площадь квартир в здании насчитывает без малого 4640 квадратных метров.

В доме на 10 этажах построены 117 однокомнатных квартир.

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