Пермская компания выкупила пустующие здания завода Козицкого за 190 миллионов рублей

Фото: 2ГИС.

В этом году Омский научно-исследовательский институт приборостроения продавал с молотка остатки завода имени Козицкого - это два земельных участка общей площадью 8,2 тысячи квадратных метра и и два здания общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Оба расположены на улице Чернышевского, под номерами 2 и 2/1.

В докумеентах по аукцину подчеркнуто, что оба помещения оснащены инженерными коммуникациями - теплосетями, водопроводом, скважиной, канализацией и даже огорожены забором.

Оба объекта ушли в собственность единственному участнику торгов — ООО «Омск Диджитал» за 190,7 млн рублей.

Компания была зарегистрирована 3 мая этого года в Перми. Фирма связана с Оскаром Ягафаровым, который возглавляет в Перми частный технопарк Morion Digital. Новому владельцу были выдвинуты условия — создать в этих корпусах за ближайшие 5 лет технопарк.

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