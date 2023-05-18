У главы омского минимущества - новый заместитель

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

С 18 мая в омском министрестве имущественных отношений назначена новый заместитель - им стала Лариса Бабешина. Назначение осуществили через кабмин правительства региона под руководством главы региона Виталия Хоценко.Ранее эту должность в министерстве занимала Ольга Лузина. Как выяснилось, она уволилась, проработав чуть более одного года.

Бабешина будет курировать вопросы земельно-имущественного характера. В ее ведении будут вопросы проведения государственной кадастровой оценки в регионе, вопросы учета областной собственности, разграничения государственной собственности, управления земельными участками, находящимися в собственности региона. Помимо, она проконтролирует работу департамента учета собственности и земельных отношений министерства.

Теперь у главы минимущества Евгения Козлова один первый заместитель Александр Матненко и заместители Лилия Гулиева и Лариса Бабешина.

Лариса Бабешина имеет два высших образования. В 2002 году она окончила Омский государственный аграрный университет по направлению «земельный кадастр». С 2017 по май 2023 года она занимала должности председателя комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности, заместителя главы муниципального района по вопросам земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Омского муниципального района.

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