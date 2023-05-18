На поддержку омских промышленников направят еще 45 миллионов рублей

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В своем телеграм-канале врио губернатора Хоценко сообщил, что в скором времени 10 омских производств получат 44,5 млн рублей господдержки. 33 млн из них направят из федерального бюджета.

- Продолжаем поддерживать омских промышленников. Сегодня утвердили порядок предоставления субсидий в виде займов и грантов. Теперь более 10 предприятий ежегодно смогут претендовать на помощь из областного бюджета. Мы получим не только новые рабочие места и виды промышленной продукции, но и прирост налоговых поступлений, — рассказал глава региона.

Руководитель области анонсировал разработку еще двух программ для поддержки сельхозмашиностроения и легкой промышленности.