Омскую пенсионерку-экономиста обвиняют во взятке в 840 тысяч рублей

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В получении взятки обвиняется 68-летняя омичка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

По данным регионального управления СК, в 2016-2018 годах женщина работала экономистом на одном из местных предприятий. За содействие в заключении и оплате договоров на поставку металла она получила крупную сумму.

- Омичка получила лично от генерального директора группы компания и через посредника, действующего в интересах этих компаний, взятку в общей сумме 840 тысяч рублей за содействие в заключении и оплате договоров на поставку металла, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Теперь ее действия спустя годы оценит суд.

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