Мэр Омска Шелест инициировал соглашение с одним из районов Минска взаимодействие в спорте, культуре, хозяйстве

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале оповестил горожан о подписании соглашения сотрудничества с Московским районом белорусского города Минска. Ранее подобная договоренность - о взаимодействии в областях науки, техники и технологий, образования, телекоммуникаций, культуры, искусства и спорта - между Центральным округом Омска и Первомайским в Минске. Кроме того, на бумаге закреплены дружественные отношения между третьей столицей России и первопрестольным городом Белоруссии. Налаживание контактов - инициатива омского градоначальника. Документы по поручению руководителя были подписаны главой омского Советского района Сергеем Финашиным.

- Глава администрации Советского округа Омска Сергей Васильевич Финашин и заместитель главы администрации Московского района Минска Наталия Юрьевна Елисеева подписали соглашение об укреплении экономических и социальных связей: взаимодействии в областях

Мероприятие прошло в мэрии, от моего имени гостей приветствовал Евгений Викторович Фомин, который верно отметил, что Республика Беларусь является стратегическим партнером России в самых разных направлениях и омичи высоко ценят уровень сложившихся отношений и взаимопонимания между нашими странами и городами, - сообщил Шелест.

Максимально схожие по структуре окружные территории в разных странах могут быть полезны друг другу сточки зрения ведения хозяйства и формирования комфортной среди для жителей. Территории будут обмениваться опытом по ведению городского хозяйства, благоустройству территорий и общественных пространств, подходами по реновации инфраструктуры и коммунального хозяйства, развитии территорий для занятий спортом и хобби, обустройстве пришкольных площадок и дворов и проч.