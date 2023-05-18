Рабочая группа по озеленению создана при мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При мэрии Омска создана рабочая группа по озеленению. Соответствующее распоряжением №113-р от 12 мая подписал Сергей Шелест.

Председателем назначен первый заммэра Евгений Фомин, его замом будет заместителем будет первый заместитель Михаил Горчаков. Секретарём рабочей группы стала начальник отдела озеленения ДГХ Екатерина Чешегорова. В составе группы еще восемь человек.

Перед рабочей группой поставлена задача утвердить план своей работы в течение 14 рабочих дней после первого заседания.

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