Рабочая группа по озеленению создана при мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
При мэрии Омска создана рабочая группа по озеленению. Соответствующее распоряжением №113-р от 12 мая подписал Сергей Шелест.
Председателем назначен первый заммэра Евгений Фомин, его замом будет заместителем будет первый заместитель Михаил Горчаков. Секретарём рабочей группы стала начальник отдела озеленения ДГХ Екатерина Чешегорова. В составе группы еще восемь человек.
Перед рабочей группой поставлена задача утвердить план своей работы в течение 14 рабочих дней после первого заседания.
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