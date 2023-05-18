Губернаторскую ярмарку с улицы Рождественского перенесут на Ленинский рынок Омска

Фото: Иван МАКЕЕВ
На Ленинский рынок Омска с улицы Рождественского перенесут губернаторскую ярмарку. Об этом сообщили в горадминистрации.
Поводом для смены локации послужили представления контрольно-надзорных ведомств, жалобы местных жителей и автовладельцев. Омичей не устраивал мусор, а также автомобильные заторы.
Напомним, по пятницам и субботам с 8:00 до 16:00 ведется продажа продукции сельхозпроизводителей и садоводов.
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