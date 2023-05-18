24% молодежи покидают Омскую область ради образования, карьеры и смены обстановки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ради образования, карьеры и смены обстановки покидают Омскую область 24% местной молодежи. Об этом 18 мая заявил замминистра спорта Иван Колесник.

73% молодых людей удовлетворены условиями жизни, 24% готовы переехать в другой регион, а 3% вовсе сменить страну проживания.

Депутаты заметили, что такая тенденция может быть связана с маленьким бюджетом, который направляется на развитие молодежной политики. А также с маленькими зарплатами.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru