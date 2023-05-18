24% молодежи покидают Омскую область ради образования, карьеры и смены обстановки

Фото: Мария ЛЕНЦ
Ради образования, карьеры и смены обстановки покидают Омскую область 24% местной молодежи. Об этом 18 мая заявил замминистра спорта Иван Колесник.
73% молодых людей удовлетворены условиями жизни, 24% готовы переехать в другой регион, а 3% вовсе сменить страну проживания.
Депутаты заметили, что такая тенденция может быть связана с маленьким бюджетом, который направляется на развитие молодежной политики. А также с маленькими зарплатами.
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