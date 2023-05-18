Омским меценатам разрешат уменьшить налог на прибыль до 50%

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

До 50% уменьшить налог на прибыль разрешат меценатам, которые помогают образовательным учреждениям региона. Соответствующий закон принят депутатами Заксобрания Омской области.

Инициатива была выдвинута мэром Сергеем Шелестом, который инициировал такую меру поддержки для городских школ. Градоначальника поддержал региональный минобр.

- Омские организации, которые оказывают помощь образовательным учреждениям с государственной аккредитацией, смогут уменьшить налог на прибыль с помощью инвестиционного налогового вычета в размере до 50 % от суммы, направленной на поддержку образовательных организаций. Налоговым кодексом установлен предельный размер такого вычета, - пояснила министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

Таким образом, меценаты могут уменьшить налог на прибыль на 50 % от суммы, направленной на помощь образовательным организациям. Сумма вычета не должна превышать предельный размер, который установлен налоговым кодексом.

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