Водитель троллейбуса в Омске потерял сознание и влетел в столб

Фото: Госавтоинспекция
В Омске потерял сознание и влетел в столб водитель троллейбуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Происшествие произошло около девяти утра 18 мая на Космическом проспекте. Общественный транспорт ехал по маршруту №3 «Проспект Космический — Железнодорожный вокзал».
На момент происшествия в салоне находились 8 пассажиров. 42-летний водитель не справился с управлением и въехал в столб.
По информации ГИБДД, три человека обратились за помощью к медикам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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