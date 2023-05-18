Водитель троллейбуса в Омске потерял сознание и влетел в столб

Фото: Госавтоинспекция

В Омске потерял сознание и влетел в столб водитель троллейбуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Происшествие произошло около девяти утра 18 мая на Космическом проспекте. Общественный транспорт ехал по маршруту №3 «Проспект Космический — Железнодорожный вокзал».

На момент происшествия в салоне находились 8 пассажиров. 42-летний водитель не справился с управлением и въехал в столб.

По информации ГИБДД, три человека обратились за помощью к медикам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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