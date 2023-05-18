Работники омской «оборонки» примут участие в региональной спартакиаде, посвященной Великой Отечественной войне

Фото: Оксана ЗУЙКО
20 мая в «Сибирском нефтянике» будет дан старт Спартакиады трудящихся Омской области. Спортивные состязания профсоюзов региона посвящены победе в Великой Отечественной войне.
Организаторы отмечают, ожидается внушительный состав команд: коллективы будут состоять из работников оборонно-промышленного комплекса региона.
- Это особенно символично. Ведь в годы Великой Отечественной войны беспрерывно работали омские заводы, обеспечивая боевую готовность Советской Армии в борьбе с фашистскими оккупантами. И сегодня вновь омичи неустанно трудятся за станками, делая все для победы над неонацистским режимом, - сообщает пресс-служба Омского областного союза организаций профсоюзов.
Соревнования пройдут в два этапа: первый этап - массовые соревнования в коллективах физической культуры и спортивных клубах предприятий. Вторым этапом станет финальная встреча. Здесь командам необходимо сразиться в семи дисциплинах: настольный теннис, плавание, гиревой спорт, соревнования среди спортивных семей, перетягивание каната, волейбол, стритбол, шахматы.
Фото: пресс-служба Омского областного союза организаций профсоюзов.
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