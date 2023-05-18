Мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
Мэр Омска Сергея Шелест ушел в запланированный отпуск с 17 мая. Исполнять обязанности главы города будет вице-мэр Евгений Фомин.
— Мэр Омска Сергей Николаевич Шелест ушёл в запланированный и согласованный с главой региона краткосрочный отпуск. Несмотря на своё отсутствие, Сергей Николаевич продолжает заниматься вопросами города в ежедневном режиме, — сообщили в пресс-службе мэрии.
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