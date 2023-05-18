В Омской области на покупку жилья пострадавшим от весенних пожаров направят 9 млн рублей

В Омской области выделят 9 миллионов рублей на приобретение домов для жителей муниципальных районов, лившихся крова в результате пожаров в конце апреля-начале мая этого года. Денежные средства будут взяты из резервного фонда региона.

— Выделяем порядка 9 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Омской области на приобретение домов для жителей Большереченского, Крутинского, Тарского и Тюкалинского районов, которые пострадали от ландшафтных пожаров в конце апреля - начале мая. Жилье уже подобрано, идет процесс распределения финансирования, — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Напомним, только в деревне Луговая огонь в конце апреля 20 строений, среди которых шесть жилых домов.

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