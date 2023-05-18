В Омской области 3 июня торжественно откроют новый туристический сезон

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.
В Омске 3 июня на улице Музейной состоится торжественное открытие туристического сезона в регионе. Выставка-ярмарка «Любинский. Travel» объединит представитель турбизнеса и муниципальных районов, представители которых расскажут туристско-рекреационных возможностях.
Омичи на мероприятии смогут получить информацию о том, как добраться до тех или иных туристских локаций, где остановиться, чем заняться и что посмотреть в области. Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Омской области, Туристский информационный центр, а также компания «Яркая Марка».
В этом году пространство улицы Музейной будет поделено на тематические зоны: «Ярмарка путешествий», «Места притяжения», «События» и «Площадь мастеров».
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