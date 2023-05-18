Жители деревни под Омском вынуждены брать воду из реки и колодцев из-за отсутствия водопровода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура через суд обязал администрацию сельского поселения обеспечить холодным водоснабжением жителей деревни Чеплярово в Большереченском районе Омской области.

В ходе проверки было установлен, что жителям деревни приходится брать воду для питьевых и бытовых нужд из колодцев из реки, так как ни централизованной, ни нецентрализованной системы холодного водоснабжения там просто нет.

— Законом на органы местного самоуправления возложена обязанность организовать нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды. Вместе с тем указанная обязанность органом местного самоуправления не исполняется, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Прокуратура внесла представление главе сельского поселения, однако тот ничего не сделал, чтобы исправить сложившую ситуацию. Тогда надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Инстанция удовлетворила иск надзорного ведомства, признала незаконным бездействие местной администрации и обязала обеспечить местных жителей водоснабжением.

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