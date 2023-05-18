Бюджет Омска пополнится на 2,5 млрд рублей после поправок, внесенных депутатами Горсовета

Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 17 мая, на заседании Горсовета депутаты одобрили поправки в бюджет Омска на 2023 год.

За счет межбюджетных трансфертов целевого характера и собственных доходов города по неналоговым поступлениям доходы казны вырастут на 2,5 миллиарда рублей.

— Дополнительные средства пойдут на ряд ключевых мероприятий: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление мер поддержки транспорту; содержание дорог; благоустройство; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям под ИЖС, — сообщил мэр Сергей Шелест.

Отметим, после принятых поправок доходы городской казны вырастут до рекордных 35,3 миллиарда рублей. При этом расходы составят 36,8 миллиарда рублей.

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