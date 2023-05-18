Глава Омской области Виталий Хоценко посетил пивоваренный завод AB InBev Efes

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В среду, 18 мая, врио губернатора Виталий Хоценко посетил солодовенное производство, пивоваренный цех и цех розлива на заводе AB InBev Efes. В ходе визита на предприятие глава региона также провел переговоры с руководством компании.

— Хорошее предприятие, каждый год даёт прирост по объёмам производства, а также является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе и планирует и в этом году выполнить все свои коммерческие и социальные обязательства. На предприятии работают свыше 500 человек, а средняя зарплата сотрудников вдвое выше среднего уровня по региону. У завода есть амбициозные планы, перспективы и проекты дальнейшего развития. Сегодня мы обсудили с руководством компании ряд направлений, по которым выработали общий взгляд и взаимопонимание, в том числе в части инвестиций и налоговых отчислений, — сказал Хоценко.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Отметим, омский завод AB InBev Efes является одним из крупнейших предприятий компании. На нем выпускают более 20 брендов и 40 сортов пива. Завод использует для производства пивоваренный ячмень, который закупает у омских сельхозпроизводителей.

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