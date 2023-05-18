ООО «Кватро» построит многоэтажки в районе улицы 2-й Дачной в Омске

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске подвели итоги аукциона на право аренды двух земельных участков под строительство многоэтажек в районе улицы 2-й Дачной в Центральном округе. В торгах одержала победу омская компания ООО «Кватро».

Площадь первого участка составляет 2,02 тысячи кв. м. Cрок действия договора аренды — 4 года 10 месяцев. Размер ежегодной арендной платы 7,16 миллиона рублей.

ООО «Квадро» также стало обладателем второго участка площадью 2,26 тысячи кв. м. Договор аренды заключен на 5 лет 6 месяцев. Арендная плата — 8,03 миллиона рублей в год.

Напомним, в Омске подвели итоги по продаже земельного участка на пересечение улиц 7-й Северной и 17-й Военный городок. Ранее он находился в собственности Минобороны РФ.

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