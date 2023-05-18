В Омской области официально зарегистрировали «Ассоциацию коммунальных предприятий»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области была официально зарегистрирована некоммерческая организация «Ассоциация коммунальных предприятий Омской области». В нее вошли три предприятия — АО «Омскоблводопровод», АО «Омскэлектро» и МУП «Коммунальник».

Президентом правления созданного НКО стал гендиректор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский, а председателем — гендиректор АО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер.

В ближайшее время членами ассоциации могут присоединиться и другие предприятия сферы ЖКХ,

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