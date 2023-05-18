Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным на 1 год

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».
Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным на один год. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
— Работа по комплектованию тренерского штаба и топ-6 нападения активно ведется, однако нельзя забывать о тех, кто составляет костяк коллектива, кто выполняет порой незаметную работу. Иван Телегин успешно справляется со своей ролью как на площадке, так и в раздевалке. Стабильный нападающий, способный отработать в обороне и продавить защиту соперника. Может сыграть в центре. Для нас было важно желание Ивана играть именно в «Авангарде», благодаря этому мы довольно быстро пришли к соглашению, — прокомментировал генменджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
В минувшем сезоне чемпионата КХЛ Телегин провел 67 матчей в составе омской команды, в которых набрал 23 очка.
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