В Омской области за два года «исчезло» 20 тысяч пенсионеров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области за последние два года сократилось количество пенсионеров. Если на 1 апреля 2023 года их насчитывалось 561,5 тысячи человек, то в апреле 2021 — 581,5 тысячи. Таким образом, за два года пенсионеров стало на 20 тысяч меньше.

Как следует из данных Омскстата, средний размер пенсии по старости в Омской области составляет 19 345 рублей. При этом средний размер пенсионных выплат по всем категориям граждан в регионе — 18 310 рублей. Больше всего получают федеральные государственные гражданские служащие — 30 192 рубля, а меньше люди с инвалидностью — 12 240 рублей.

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