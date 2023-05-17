Глава Омской области Хоценко пообещал довести все нацпроекты в регионе до конца

17 мая в правительстве Омской области состоялся координационный совет, посвященный реализации нацпроектов на территории региона. Приоритетное внимание уделили проектам «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика».

- В регионе сегодня реализуется 45 региональных проектов в рамках нацпроектов. На их финансирование предусмотрено более 25 млрд рублей, в том числе 16 млрд рублей из федерального бюджета. Для нас – дело чести оправдать доверие президента и довести все начатые проекты до завершения, чтобы жители нашего региона увидели реальные результаты, - заявил Виталий Хоценко.

Также власти уделили внимание безопасности дорожного движения. Виталий Хоценко поручил недавно назначенному министру транспорта и дорожного хозяйства Динару Курманову совместно с главами районов, ГИБДД России по Омской области детально изучить очаги аварийности и принять меры по снижению показателей ДТП.