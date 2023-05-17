Врио губернатора Омской области Хоценко посетил ПО «Полет»

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Накануне врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил производственное объединение «Полет» — филиал Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Госкорпорации «Роскосмос». На предприятии продолжается изготовление первой летной ракеты «Ангара-А5» для космодрома Восточный. Глава региона сказал, что сейчас проходят пневмоиспытания составных частей первой летной ракеты. Также в своем телеграм-канале Хоценко отметил, что на заводе много молодежи.

- Обратил внимание, что они делают это с интересом и огнем в глазах, — сказал глава региона.

Во время визита Хоценко договорился с руководителем предприятия Алексеем Варочко, что ПО возьмет шефство над школой, которая строится на Космическом проспекте по нацпроекту «Образование». В школе создадут космические классы.

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