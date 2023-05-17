Омский суд взыскал в кикшеринговой компании 350 тысяч рублей в пользу сбитого самокатом ребенка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омская облпрокуратура сообщает об исходе инцидента, произошедшего 11 июня прошлого года в Омске в сквере имени Алтуфьева, когда пользователь электрического самоката кикшеринговой компании Whoosh сбил на нем маленькую девочку. В итге у ребенка - тяжкий вред здоровью. После этого мать девочки обратилась в суд. Омичка потребовала взыскать с кикшеринговой компании 500 тысяч рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил исковое требование частично, постановив взыскать с коммерческой организации 350 тысяч рублей. Ответчик же подал апелляционную жалобу, так как не согласился с принятым решением в части недоказанности истцом факта наезда электросамоката.

- Судебная коллегия по гражданским делам Омского облсуда согласилась с заключением прокурора, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения, - в итоге сообщили накануне в облпрокуратуре.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru