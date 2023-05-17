15 населенных пунктов Омской области лишатся отделений налоговой службы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С начала лета жители 15-ти населенных пунктов Омской области лишатся территориальных обособленных подразделений налоговой службы. Действующие филиалы налоговой уберут в Кормиловке, Нижней Омке, Оконешниково, Черлаке, Горьковском, Нововаршавке, Знаменском, Колосовке, Больших Уках, Усть-Ишиме, Тевризе, Саргатке, Большеречье, Муромцево, Седельниково.
Для того чтобы решить вопросы с налогами, населению этих районов региона предлагают воспользоваться дистанционными возможностями. С апреля этого года прекратили работу 11 представительств налоговой службы в районах области.
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