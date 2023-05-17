Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 мая 2023 4:17

С 18 по 20 мая в Омск прибудет племянник президента Путина

В ходе визита Роман Путин откроет местное отделение комитета поддержки главы государства
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Википедия.

Фото: Википедия.

Омские СМИ сообщают о скором визите в Омск Романа Путина - двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина. Он должен прибыть в город 18 мая и пробыть здесь вплоть до 20 мая. В эти дни общественный деятель должен открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки Путина, рассказал Ом1.

Также сообщают, что двоюродный племянник президента проведет в Омске конференцию на тему: «Роль общественных объединений в формировании национальной идеи и патриотизма как основы развития России».

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, органов власти и бизнеса.

В стране общественник Роман Путин известен своей общественной антикоррупционной деятельностью.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru