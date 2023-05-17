С 18 по 20 мая в Омск прибудет племянник президента Путина

Фото: Википедия.
Омские СМИ сообщают о скором визите в Омск Романа Путина - двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина. Он должен прибыть в город 18 мая и пробыть здесь вплоть до 20 мая. В эти дни общественный деятель должен открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки Путина, рассказал Ом1.
Также сообщают, что двоюродный племянник президента проведет в Омске конференцию на тему: «Роль общественных объединений в формировании национальной идеи и патриотизма как основы развития России».
В мероприятии примут участие представители общественных организаций, органов власти и бизнеса.
В стране общественник Роман Путин известен своей общественной антикоррупционной деятельностью.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru