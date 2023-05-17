Из-за пожароопасной обстановки омичам запретили выезжать в леса до 6 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области продлили срок ограничения на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки в регионе. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства региона. Въезд в леса на транспортных средствах, разведение костров и проведение огневых работ - тоже под запретом.

- Такие меры принимаются для обеспечения пожарной безопасности в лесах, — отметили в ведомстве.

Пока известно, что перечисленные ограничения будут действовать до 6-8 июня июня на территории большинства районов области. В шести районах, Большеуковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском и Усть-Ишимском.

Напомним, что особый режим ЧС из-за пожаров на севере Омской области. А противопожарный режим по региону пока продлен по 25 июня.

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