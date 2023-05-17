В Омске в «Ночь музеев» в парке на Зеленом острове будут работать аттракционы

Фото: сайт парка «Вокруг света».

Вечером 20 мая парк на Зеленом острове «Вокруг света» присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев». Омичей приглашают покататься на аттракционах вплоть до двух часов ночи.

- Провести ночь в парке? Покататься на аттракционах после 12 часов ночи? Это реально? Да! Да! И еще раз ДА! - сообщили в телеграм-канале парка «Вокруг света».

В этот же вечер с 18:00 до 01:00 на территории парка будут организованы обзорные экскурсии по парку. Правда, не для всех горожан, а только владельцев билетов-буклетов, сообщают организторы.

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