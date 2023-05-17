Где учиться?: В Омске по федеральной программе капремонта закроют одновременно 16 школ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стало известно, что по федеральной программе капремонта в Омске должны закрыть 16 школ. При этом родители омских школьников стали волноваться, что детям негде будет продолжать образовательный процесс. К разъяснению вопроса подключилась депутат Госдумы РФ от Омской области Оксана Фадина. Она опубликовала полный список школ, ремонт в которых ожидается со следующего года и продлится не меньше двух лет. В списке 19 школ - 16 в Омске (№№ 11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133, казачья кадетская школа-интернат), плюс три сельские — Троицкая, Солнцевская и Называевская.

- Речь идет о президентской программе капитального ремонта. В прошлом году мы отремонтировали Марьяновскую среднюю образовательную школу № 1 и Полтавскую адаптивную школу-интернат. В этом году ремонтируем гимназию № 75 и школу № 3 в городе Омске. Следующий период двухлетний. В прошлом году прошли отбор и в программу попали 19 объектов. По финансированию еще ничего не понятно, деньги еще не приходили. Должно еще быть софинансирование области. Этот вопрос еще решается, - сообщили НГС55 со ссылкой на региональный минобр.

Если ремонт запустят, то детей распределят на обучение по ближайшим школам вместе с педагогами.

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