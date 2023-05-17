На омском «СимфоПарке» омичам покажут битву оркестров, такой формат в России пройдет впервые

Фото: омская филармония.

1 и 2 июля в Омске в Парке на Королева состоится впервые двухдневный «СимфоПарк». Сотрудники филармонии, которые готовят грандиозный концерт, раскрыли некоторые подробности. Так впервые в нашей стране во время музыкального марафона состоится баттл двух больших симфонических оркестров.

Для баттла в гости приглашен Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением народного артиста Республики Кабардино-Балкария, дирижера Михаила Голикова. Гости фестиваля станут свидетелями того, как в музыкальном турнире сойдутся Симфонический оркестр Ленинградской области и Омский академический симфонический оркестр. Коллективы будут соревноваться в исполнении классического репертуара, балетных и оперных фрагментов, саундтреков из кинофильмов и мировых рок-хитов. Оркестры будут играть попеременно по одной композиции, зватем - по следующей и так далее, обмениваться дирижерами, артистами и солистами. При этом каждый из оркестров представит собственную музыкальную программу и выступит с ней.

На музыкальное мероприятие приедут артисты Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Борис Степанов (тенор), лауреат международных конкурсов Анастасия Ушакова (виолончель), солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский (баритон) и джазовая исполнительница Этери Бериашвили.

- Соединять музыкальные мосты будут известные мастера конферанса Санкт-Петербурга: Юрий Балтычев и Яна Леонтьева, бессменные ведущие всех церемоний и торжественных мероприятий Ленинградской области, — пояснили в пресс-службе Омской филармонии.

На двух сценах выступят Государственный академический Омский русский народный хор, Духовой оркестр филармонии, Биг-бэнд Валерия Перминова, квартет «Тарские ворота», джаз-ансамбль Юрия Полякова и Анна Шинковая, коллективы ДШИ № 6 имени Светланова вместе с известными артистами мюзиклов.

Помимо музыкальной программы, на фестивале гости увидят многочисленные выставочные, творческие и образовательные площадки. На фестивале организуют и мастер-классы, интерактивные и игровые программы, зоны отдыха на свежем воздухе, фуд-корт, ярмарка. Билеты уже в продаже.

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