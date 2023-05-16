В Омске скорая приехала за 10 минут к пенсионерке, у которой сердце не хотело биться

К пенсионерке, у которой сердце не хотело биться за 10 минут приехала карета скорой помощи. Подробности рассказали в региональном минздраве.

85-летней омичке повезло, так как она потеряла сознание в кругу родственников. Они среагировали четко и быстро. Как и омские медики. Бригада скорой помощи прибыла на вызов за 10 минут.

Оказалось, у женщины упала частота сердечных сокращений. В минуту ее главный орган бился всего лишь 29 раз. Пациентке поставили капельницу, сняли ЭКГ и доставили в больницу.

– В два часа дня маму привезли в больницу, а уже в пять часов вечера ее прооперировали, установив стимулятор, – поделилась дочь пенсионерки.

Сейчас с омичкой все хорошо, она уже находится дома в кругу родных и близких.

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