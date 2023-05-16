420 заявок поступило на омскую премию «Народный герой»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Региональная премия «Народный герой» побила собственный рекорд по количеству заявок. В 2023 году предложено выделить 420 человек, которые достойны высокого звания выдающегося деятеля Омской области.

Конкурсной комиссией одобрена 381 заявка. В 2018, например, было номинировано 338 человек. Простых учителей, врачей, ученых, волонтеров, предпринимателей. Всех тех, кто своими поступками и делами ежедневно подают пример другим.

Руководитель оргкомитета премии «Народный герой» Максим Концедалов отметил, что мероприятие получает признание многих земляков.

- Проект, который мы реализуем с 2015 года, - настоящая гордость для всей нашей команды. Традиционно правительство Омской области оказывает нам самую активную поддержку. Большой честью для нас является тот факт, что Экспертный совет пятой юбилейной премии согласился возглавить руководитель Омской области – Виталий Павлович Хоценко, - поясняет Максим Концедалов.

В этом году премия объявлена в новом формате. Муниципальные районы области были объединены в 5 зон – Запад, Восток, Север, Юг, Центр. Это позволит увеличить количество конкурсантов. Сейчас прием заявок завершился, в каждой зоне экспертным советом будут определены номинанты в 11 номинациях: «Благотворительность», «Инициатива», «Инновация», «Интеллект», «Патриотизм», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность».

К слову, председателем экспертного совета стал зампредседателя Законодательного Собрания Омской области Александр Артёмов. В состав вошли и руководители региональных и муниципальных СМИ. До 25 мая команде предстоит отобрать полуфиналистов, а с 26 мая по 27 июня состоится голосование за победителя каждой номинации в каждой из пяти зон. Все победители районного этапа получат награды и примут участие в итоговом голосовании, которое пройдёт с 14 июля по 20 августа.

Имена победителей пятой премии «Народный герой» будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Концертном зале омской филармонии 26 августа. А пока познакомиться с историями героев, заявившихся на участие в премии можно на официальном сайте проекта.

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