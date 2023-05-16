С начала года в собственость администрации Омска передано 11 квартир, где умерли все владельцы

Фото: архив КП.

В Омске с начала 2023 года в муниципальную собственность перешли 11 квартир, где не оказалось владельцев или наследников. Такую информацию о выморочном жилье сообщили в департаменте жилищной политики администрации города. При этом проверки были проведены в отношении 79 жилых помещений с признаками бесхозяйного имущества.

- Большую помощь в выявлении выморочного имущества оказывают как сами омичи, так и управляющие компании, которые предоставляют информацию в департамент о бесхозяйных жилых помещениях, - отметили в департаменте.

За весь 2022 год в муниципальную собственность перешли 18 таких выморочных квартир.

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