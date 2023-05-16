В текущем году в Омске для инвалидов адаптируют 28 остановок общественного транспорта

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске по региональной программе «Доступная среда» в 2023 году перелоборудуют 28 остановочных пунктов. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил своим подписчикам в телеграм-канале, что подрядчику нужно будет заменить старые покрытия, уложить тактильную плитку, смонтировать пандусы и двухуровневые поручни.

- Ему предстоит в целом сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли пользоваться городским общественным транспортом, — сообщил градоначальник. И отметил, что в список вошли остановки, которые омичи сами предложили для переоборудования.

Не так давно рабочие приступили кадаптированию остановочных пунктов по улице Перелета и Ватутина. Дальше подрядчик переместится на остановки по улице Лермонтова (трамвайная остановка «Ул. 5-я Линия»), улце 22-го Апреля (остановка «Хлебозавод»), улице Орловского (остановка «Трамвайное депо»), на улице 3-я Трамвайная (с остановочный пункт «Поликлиника»).

Все работы должны быть завершены к 15 сентября.

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