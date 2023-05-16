Тариф на воду для жителей омской Ясной Поляны уменьшили вчетверо

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Региональной энергетической комиссии Омской области сообщили о снижении тарифа на воду для жителей микрорайона Ясная Поляна в Омске в 4 раза. Перерасчет уже произведен, и теперь он составляет 33,77 рублей за кубометр. Прежняя цена - 121 рубль за кубометр.

Как сообщили в пресс-службе РЭК, управляющая компания микрорайона, «АСО-СЕРВИС», выкупила водопроводные сети, ведущие к району, а также построила водопроводные сети, ведущие к централизованной системе водоснабжения АО «ОмскВодоканал». Стоимость воды у последнего вчетверо ниже, чем у «Омскоблводопровода».

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