Минтруд: в Омской области растет количество граждан, вернувшихся из Германии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области региональное министерство труда отмечает рост числа соотечественников, возвращающихся из-за рубежа обратно. В 2022 году Омская область заняла пятое место по числу прибывших соотечественников среди 80 субъектов РФ, в которых реализуется госпрограмма по переселению

- С 2009 года по государственной программе переселения соотечественников в Омскую область на постоянное место жительства переехали 185 соотечественников из Германии. В 2023 году уже рассмотрены заявления об участии в программе в отношении 58 человек,– сообщает минтруд со ссылкой на данные МВД.

Одной из причин министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская считает желание россиян сохранить свои традиционные семейные ценности.

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