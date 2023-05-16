В Омске построят новое Западное кладбище почти на 4 тысячи могил

Фото: 2ГИС.

Омские власти нашли подрядчика для строительства нового Западного кладбища. Победителем аукциона стала красноярская компания «Геосинтетика», которая к тому же на данный момент времени рекультивирует три мусорных полигона в Омске.

Городская администрация сообщила подробности: подрядчику выплатят за работу 247 миллиона рублей. Площадь нового кладбища на Левобережье составит больше 60 тысяч квадратных метров, оно рассчитано на 3725 могил.

- В рамках контракта подрядчику также предстоит построить подъездную дорогу протяжённостью 212,2 м и здание охраны площадью 54 квадратных метра, озеленить территорию площадью 18590,85 кв. м, устроить подземные сети водоснабжения, канализации, дренажной системы, — отметили в городском департаменте строительства.

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