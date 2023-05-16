В омских школах не хватает около 800 педагогов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае текущего года дефицит педагогов в омских школах составил 851 человек. При этом месяц назад открытых вакансий было вдвое больше. Заметно сократилось число вакансий педагогов начальных классов – со 121 до 92. Усилилась нехватка учителей математики – вместо 73 вакансий фиксируется уже 82. Не хватет детям 72 учителей иностранного языка. Также требуется 67 педагогов по русскому и литературе.

Что касается муниципальных учреждений дополнительного образования, согласно данным мониторинга профильного департамента, кадровый голод в них также немного уменьшился: вместо 234 педагогов требуется только 223. В основном показатель скорректирован за счет воспитателей – за месяц закрыто в общей сложности 8 вакансий.

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