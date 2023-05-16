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НовостиОбщество16 мая 2023 6:46

Омские бойцы СВО вместе с семьями в период отпуска будут отдыхать в КавМинВодах

Об этом врио губернатора Хоценко договорился с руководителем Ставрополья
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: migrantocenter.ru.

Фото: migrantocenter.ru.

15 мая в Омскую область с двухдневным визитом прибыл глава Ставрополья Владимир Владимиров. Врио омского губернатора Хоценко договорился о том, чтобы в период отпуска мобилизованные и их семьи отдыхали в Кавказских Минеральных Водах. Глава нашего региона подчеркнул, что расширение межрегионального сотрудничества пойдёт на пользу как Ставрополью, так и Омской области.

Планируется, что за время визита ставропольская делегация посетит ряд омских предприятий, а также объекты коммунальной и спортивной инфраструктур.

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