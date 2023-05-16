В Омске выставили на продажу теплоход итальянского производства за 15 миллионов рублей

Фото: сайт объявлений.

На омском сайте объявлений появилось необычное для наших мест предложение - купить у частного лицца «пассажирский теплоход представительского класса». Судно итальянской марки «Абсолют» 2001 года выпуска вмещает до 20 пассажиров. Тип и категория судна указаны как катер с каютой. Судя по описанию, теплоход в отличном состоянии.

- В отличном состоянии, использовался только для собственного семейного отдыха. 4 каюты, большая обеденная зона, открытая палуба для уличных посиделок, запас топлива 4 тонны. двигатель ЯМЗ 300 л.с. теплоход находится в Омске, - сказано в объявлении.

Стоимость судна 15 миллионов рублей. За такую же цену в Красноярске сейчас продают огромный пассажирский теплоход «Латвия».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru