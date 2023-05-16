В Омске с 16 мая стартовали массовые отключения горячей воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске сегодня, 16 мая, стартовали традиционные отключение горячей воды. Первыми без водоснабжения на 10 дней останутся жители 77 домов, расположенных на проспекте Мира, улицах Забайкальской, Попова и Пригородной.

Завтра, 17 мая, горячую воду отключат на две недели в 777 домах, расположенных в центре Омска по проспекту Карла Маркса, улицам 20 лет РККА, Гагарина, Герцена, Богдана Хмельницкого, Красногвардейской, Красных Зорь, Ленина, Пушкина.

Отметим, подробнее ознакомиться с графиком отключений горячего водоснабжения можно здесь.

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