Омский облсуд ужесточил наказание 60-летнему водителю, сбившему насмерть женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Омский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и ужесточил приговор 60-летнему водителю, сбившему насмерть пешехода.
— В суде установлено, что 16 июня 2022 г. водитель, управляя грузовым автомобилем в сторону Исилькульского тракта, не попытался снизить скорость для обеспечения безопасного проезда участка с зоной нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на потерпевшую, имевшую право преимущественного движения на дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм женщина скончалась, — сообщили пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ранее суд первой инстанций приговорил омичам к 3 годам условно и лишил права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в частности фигурант дела активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Прокуратура вполне ожидаемо не согласилась с приговором из-за его чрезмерной мягкости и обратилась с апелляцией в Омский областной суд. Инстанция согласилась с доводами гособвинителя и назначила виновнику ДТП наказание в виде 3 лет колонии-поселения.
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