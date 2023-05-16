Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как в этом году пройдет «Флора»

Пример оформления одной из локаций выставки. Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В 2023 году традиционная выставка «Флора» пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах под девизом: «Время выбрало нас». Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, различные интерпретации понятия «время» агрономы и флористы воплотят в более чем 30 цветочных композициях.

— По предварительной задумке, у входной группы в Выставочном сквере будет установлена композиция «Песочные часы», в самих скверах омичей ждут тематические локации под названиями: «Беззаботное время — детство», «Машина времени», «Время любить», «Время учиться», «Древо жизни», «Время творить», «Портал времени», «Время открытий», «Остановись, мгновение», «Река времени» — всего более 30 композиций, — отметил градоначальник.

При создании экспонатов выставки будут использованы преимущественно однолетние и многолетние цветы, а также натуральные природные материалы, в частности камни и ветки деревьев.

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