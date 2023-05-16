Омский дендросад имени Гензе с 16 мая открывает экскурсионный сезон

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня, 16 мая, в дендрологическому саду имени Г. И. Гензе стартует летний экскурсионный сезон.
Полюбоваться экзотическими растениями можно со среды по воскресенье. Экскурсии проводятся каждый час. Первая стартует в 14:00, а последняя — в 18:00.
Билет для посетителей старше 7 лет обойдется в 150 рублей, для детей с 3-х до 7 лет — в 100 рублей. До трех лет — бесплатно.
Прогуляться по территории дендропарка самостоятельно, без экскурсовода можно по вторникам, средам, четвергам с 14:00 до 20:00, и по пятницам, субботам, воскресеньям с 11:00 до 20:00.
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