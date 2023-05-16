Жителей Омска предупредили о сильном ветре сегодня

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Омичей предупреждают об усилении ветра. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем, 16 мая, в отдельных районах Омской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, на территории региона сохраняется опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

При возникновении ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичам следует оперативно проинформировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 101, 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Обращения в круглосуточном режиме также принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города по телефону: 78-78-78.

Отметим, в ближайшие дни погода в Омске и области существенно не изменится: будет ветрено и без осадков; столбик термометра выше отметки в +20 градусов не поднимется.

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