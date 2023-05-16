В Омске ефрейтор получил 3 года условно за уклонение от прохождения военной службы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору, не явившемуся во время на службу в воинскую часть.

— Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 20 декабря 2022 года без уважительных причин в установленный срок не явился на службу в воинскую часть. 30 декабря Шмидт добровольно явился в воинскую часть. Однако уже 8 января 2023 года ефрейтор вновь самовольно оставил расположение воинской части. 27 января Шмидт добровольно прибыл в военный следственный отдел по Омскому гарнизону, — сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Суд приговорил Шмидта к 4 годам «условно» с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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