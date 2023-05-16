В Омске приступили к заливке фундамента для памятника Бухгольцу на Иртышской набережной

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В понедельник, 15 мая, стартовала заливка фундамента для будущего памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной. Бронзовый монумент планируют установить там к осени этого года.

— Если говорить о готовности самой скульптуры, то уже полностью отлиты из бронзы рельефы для постамента. Фигура Бухгольца прошла этапы формовки и отливки на 60%. Постепенно части памятника отправляются в Екатеринбург к бронзолитейщикам. Идем в графике, — поделился в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Напомним, памятник создают на средства мецената — основателя ГК «Титан» Михаила Сутягинского.

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